Картинки дня: 2 марта 2023 года, четверг

Цветение сакуры в Токио
В Индии отмечают приход весны фестивалем красок Холи
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира ATP в Дубае
Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин приняли участие в параде по случаю Дня Святого Давида в Виндзоре
В Греции в результате столкновения двух поездов погибли не менее 32 человек
Массовые протесты оппозиции против судебной реформы продолжаются в Израиле
Футболисты «Арсенала» на своем поле крупно обыграли «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии. В составе лондонской команды дубль оформил Габриэль Мартинелли. По голу забили Букайо Сака и Мартин Эдегор (на фото)
Штат Нью-Йорк в снежном плену