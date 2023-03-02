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2 марта 2023 7:01

Картинки дня: 2 марта 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Цветение сакуры в Токио

Цветение сакуры в Токио

В Индии отмечают приход весны фестивалем красок Холи

В Индии отмечают приход весны фестивалем красок Холи

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира ATP в Дубае

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира ATP в Дубае

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин приняли участие в параде по случаю Дня Святого Давида в Виндзоре

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кэтрин приняли участие в параде по случаю Дня Святого Давида в Виндзоре

В Греции в результате столкновения двух поездов погибли не менее 32 человек

В Греции в результате столкновения двух поездов погибли не менее 32 человек

Массовые протесты оппозиции против судебной реформы продолжаются в Израиле

Массовые протесты оппозиции против судебной реформы продолжаются в Израиле

Футболисты «Арсенала» на своем поле крупно обыграли «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии. В составе лондонской команды дубль оформил Габриэль Мартинелли. По голу забили Букайо Сака и Мартин Эдегор (на фото)

Футболисты «Арсенала» на своем поле крупно обыграли «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии. В составе лондонской команды дубль оформил Габриэль Мартинелли. По голу забили Букайо Сака и Мартин Эдегор (на фото)

Штат Нью-Йорк в снежном плену

Штат Нью-Йорк в снежном плену