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3 марта 2023 8:55

Картинки дня: 3 марта 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Перерыв во время рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Индию

Перерыв во время рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Индию

Неделя моды продолжается в Париже

Неделя моды продолжается в Париже

Зимний шторм продолжается в Калифорнии

Зимний шторм продолжается в Калифорнии

Крупный пожар охватил недостроенный небоскреб в туристическом районе Гонконга. Справиться с огнем удалось только через 9 часов

Крупный пожар охватил недостроенный небоскреб в туристическом районе Гонконга. Справиться с огнем удалось только через 9 часов

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP в Дубае

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP в Дубае

Неизвестные обстреляли супермаркет семьи супруги Лионеля Месси в аргентинском Росарио

Неизвестные обстреляли супермаркет семьи супруги Лионеля Месси в аргентинском Росарио

Самая длинная река Франции – Луара – обмелела

Самая длинная река Франции – Луара – обмелела

Международные военные учения Cobra Gold стартовали в Таиланде

Международные военные учения Cobra Gold стартовали в Таиланде

Забастовка учителей продолжается в Лондоне

Забастовка учителей продолжается в Лондоне