Картинки дня: 3 марта 2023 года, пятница

Перерыв во время рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Индию
Неделя моды продолжается в Париже
Зимний шторм продолжается в Калифорнии
Крупный пожар охватил недостроенный небоскреб в туристическом районе Гонконга. Справиться с огнем удалось только через 9 часов
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира ATP в Дубае
Неизвестные обстреляли супермаркет семьи супруги Лионеля Месси в аргентинском Росарио
Самая длинная река Франции – Луара – обмелела
Международные военные учения Cobra Gold стартовали в Таиланде
Забастовка учителей продолжается в Лондоне