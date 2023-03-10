Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
10 марта 2023 5:51

Картинки дня: 10 марта 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Участники студенческого марша в Афинах, где продолжаются массовые шествия после невнятной реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.

Участники студенческого марша в Афинах, где продолжаются массовые шествия после невнятной реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.

Стартовали игры Мировой серии по бейсболу, на фото - удачное действие игрока сборной Японии в матче против китайцев.

Стартовали игры Мировой серии по бейсболу, на фото - удачное действие игрока сборной Японии в матче против китайцев.

В Израиле прошел "День сопротивления" предлагаемой правительтством судебной реформе.

В Израиле прошел "День сопротивления" предлагаемой правительтством судебной реформе.

Яркий праздник красок Холи в Индии.

Яркий праздник красок Холи в Индии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Застолье во время иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.

Застолье во время иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.

Во Франции не утихают массовые шествия несогласных с реформой системы пенсионного обеспечения.

Во Франции не утихают массовые шествия несогласных с реформой системы пенсионного обеспечения.