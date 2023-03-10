Картинки дня: 10 марта 2023 года, пятница

Участники студенческого марша в Афинах, где продолжаются массовые шествия после невнятной реакции властей на серьезную железнодорожную катастрофу.
Стартовали игры Мировой серии по бейсболу, на фото - удачное действие игрока сборной Японии в матче против китайцев.
В Израиле прошел "День сопротивления" предлагаемой правительтством судебной реформе.
Яркий праздник красок Холи в Индии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Москве с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Застолье во время иудейского праздника Пурим в Иерусалиме.
Во Франции не утихают массовые шествия несогласных с реформой системы пенсионного обеспечения.