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10 марта 2023 12:30

Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» в Центре современного искусства «Винзавод»

Экспозиция посвящена феномену мирового и российского панка и рассказывает об истории появления жанра в России и его влиянии на мировую музыкальную культуру
Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ