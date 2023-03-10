10 марта 2023 12:30

Выставка «Панк-Культура. Король и Шут» в Центре современного искусства «Винзавод»

Экспозиция посвящена феномену мирового и российского панка и рассказывает об истории появления жанра в России и его влиянии на мировую музыкальную культуру