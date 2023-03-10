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Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
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10 марта 2023 12:30
Выставка «Панк-Культура. Король и Шут»
в Центре современного искусства «Винзавод»
Экспозиция посвящена феномену мирового и российского панка и рассказывает об истории появления жанра в России и его влиянии на мировую музыкальную культуру
Виктор ДРАЧЕВ
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Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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