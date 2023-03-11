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11 марта 2023 7:56

Картинки дня: 11 марта 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Армия Северной Кореи запустила ракеты малой дальности в рамках учений подразделения «Хвасон»

Армия Северной Кореи запустила ракеты малой дальности в рамках учений подразделения «Хвасон»

На Британию обрушился сильный снегопад

На Британию обрушился сильный снегопад

Пыльная буря накрыла Пекин

Пыльная буря накрыла Пекин

Продолжается подготовка к премии "Оскар"

Продолжается подготовка к премии "Оскар"

Протестующие у здания парламента в Тбилиси требуют отставки правительства

Протестующие у здания парламента в Тбилиси требуют отставки правительства

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок

Десять тысяч человек эвакуируют из-за наводнений в Калифорнии

Десять тысяч человек эвакуируют из-за наводнений в Калифорнии

Не менее 24 человек ранены в результате стрельбы в Гамбурге, семь пострадавших - в тяжелом состоянии

Не менее 24 человек ранены в результате стрельбы в Гамбурге, семь пострадавших - в тяжелом состоянии

Лидеры Франции и Великобритании встретились тет-а-тет впервые за последние пять лет

Лидеры Франции и Великобритании встретились тет-а-тет впервые за последние пять лет