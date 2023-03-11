Картинки дня: 11 марта 2023 года, суббота

Армия Северной Кореи запустила ракеты малой дальности в рамках учений подразделения «Хвасон»
На Британию обрушился сильный снегопад
Пыльная буря накрыла Пекин
Продолжается подготовка к премии "Оскар"
Протестующие у здания парламента в Тбилиси требуют отставки правительства
Си Цзиньпин избран председателем КНР на третий срок
Десять тысяч человек эвакуируют из-за наводнений в Калифорнии
Не менее 24 человек ранены в результате стрельбы в Гамбурге, семь пострадавших - в тяжелом состоянии
Лидеры Франции и Великобритании встретились тет-а-тет впервые за последние пять лет