Картинки дня: 12 марта 2023 года, воскресенье

Ко Дню воссоединения с Россией в Симферополе прошла акция в поддержку СВО
Показ Versace прошел на Неделе моды в Лос-Анджелесе
Сильные ливни вызвали наводнение в Перу
Продолжается подготовка к 95-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Акции протеста в Гааге против правительственной политики в отношении парниковых газов
Теплая погода установилась в Барселоне
В Аргентине отмечают 10-ю годовщина избрания Папы Римского Франциска
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии
Песчаная буря накрыла Пекин