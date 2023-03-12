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12 марта 2023 9:51

Картинки дня: 12 марта 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Ко Дню воссоединения с Россией в Симферополе прошла акция в поддержку СВО

Ко Дню воссоединения с Россией в Симферополе прошла акция в поддержку СВО

Показ Versace прошел на Неделе моды в Лос-Анджелесе

Показ Versace прошел на Неделе моды в Лос-Анджелесе

Сильные ливни вызвали наводнение в Перу

Сильные ливни вызвали наводнение в Перу

Продолжается подготовка к 95-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

Продолжается подготовка к 95-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе

Акции протеста в Гааге против правительственной политики в отношении парниковых газов

Акции протеста в Гааге против правительственной политики в отношении парниковых газов

Теплая погода установилась в Барселоне

Теплая погода установилась в Барселоне

В Аргентине отмечают 10-ю годовщина избрания Папы Римского Франциска

В Аргентине отмечают 10-ю годовщина избрания Папы Римского Франциска

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Песчаная буря накрыла Пекин

Песчаная буря накрыла Пекин