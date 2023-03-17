Картинки дня: 17 марта 2023 года, пятница

Северное сияние в Лапландии
Панды Московского зоопарка получили торт в честь Международного дня панд
Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы
Засуха в испанской провинции Каталонии
КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря
В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ
Девять лет назад Крым воссоединился с Россией
Последствия шторма в Калифорнии
Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей