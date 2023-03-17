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17 марта 2023 8:37

Картинки дня: 17 марта 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Северное сияние в Лапландии

Северное сияние в Лапландии

Панды Московского зоопарка получили торт в честь Международного дня панд

Панды Московского зоопарка получили торт в честь Международного дня панд

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы

Засуха в испанской провинции Каталонии

Засуха в испанской провинции Каталонии

КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании пограничного управления ФСБ

Девять лет назад Крым воссоединился с Россией

Девять лет назад Крым воссоединился с Россией

Последствия шторма в Калифорнии

Последствия шторма в Калифорнии

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей