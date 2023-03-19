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19 марта 2023 13:13

Шоу-турнир по фигурному катанию «Русский вызов» прошел в Москве

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Шоу-турнир по фигурному катанию «Русский вызов» прошел в Москве

Шоу-турнир по фигурному катанию «Русский вызов» прошел в Москве