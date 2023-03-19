Картинки дня: 21 марта 2023 года, вторник

Фестиваль воздухоплавания в Мексике приурочили ко дню весеннего равноденствия.
Учения солдат армии Дании на закате.
Столкновения протестующих с броневиком полиции в Найроби, Кения.
Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана у стен его дома, который накануне взялась штурмовать полиция.
Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын в компании дочери и высшего командования армии КНДР наблюдает за тестовым пуском новой ракеты.
В Кремле прошел первый день переговоров главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
Посетители кафе в южноафриканском городе Дурбан наблюдают за митингом левой партии EFF, добивающейся начала национальной забастовки.
Предстоятель УПЦ Московского патриархата Митрополит Онуфрий во время службы у стен Киево-Печерской лавры.