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21 марта 2023 6:19

Картинки дня: 21 марта 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Фестиваль воздухоплавания в Мексике приурочили ко дню весеннего равноденствия.

Фестиваль воздухоплавания в Мексике приурочили ко дню весеннего равноденствия.

Учения солдат армии Дании на закате.

Учения солдат армии Дании на закате.

Столкновения протестующих с броневиком полиции в Найроби, Кения.

Столкновения протестующих с броневиком полиции в Найроби, Кения.

Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана у стен его дома, который накануне взялась штурмовать полиция.

Сторонники экс-премьера Пакистана Имрана Хана у стен его дома, который накануне взялась штурмовать полиция.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын в компании дочери и высшего командования армии КНДР наблюдает за тестовым пуском новой ракеты.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын в компании дочери и высшего командования армии КНДР наблюдает за тестовым пуском новой ракеты.

В Кремле прошел первый день переговоров главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

В Кремле прошел первый день переговоров главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Посетители кафе в южноафриканском городе Дурбан наблюдают за митингом левой партии EFF, добивающейся начала национальной забастовки.

Посетители кафе в южноафриканском городе Дурбан наблюдают за митингом левой партии EFF, добивающейся начала национальной забастовки.

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Митрополит Онуфрий во время службы у стен Киево-Печерской лавры.

Предстоятель УПЦ Московского патриархата Митрополит Онуфрий во время службы у стен Киево-Печерской лавры.