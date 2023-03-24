Картинки дня: 24 марта 2023 года, пятница

Японцы разбирают газеты со статьей о главной спортивной новости - победе национальной сборной в Мировой серии по бейсболу.
Девятый день общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции.
Болельщицы на матче сборных команд России и Ирана в Тегеране.
Футболисты сборной России в выездном товарищеском матче против команды Ирана сыграли вничью 1:1
Итальянец Даниэль Граззль выступает в короткой программе соревнований мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в стенах Госдумы с отчетом о работе правительства.
Женщина несет праздничное украшение в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, Саудовская Аравия.
Тренировка женской команды Кембриджа на реке Темза перед традиционной гонкой против соперников из Оксфорда.