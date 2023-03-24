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24 марта 2023 5:41

Картинки дня: 24 марта 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Японцы разбирают газеты со статьей о главной спортивной новости - победе национальной сборной в Мировой серии по бейсболу.

Японцы разбирают газеты со статьей о главной спортивной новости - победе национальной сборной в Мировой серии по бейсболу.

Девятый день общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции.

Девятый день общенациональной акции протеста против повышения пенсионного возраста во Франции.

Болельщицы на матче сборных команд России и Ирана в Тегеране.

Болельщицы на матче сборных команд России и Ирана в Тегеране.

Футболисты сборной России в выездном товарищеском матче против команды Ирана сыграли вничью 1:1

Футболисты сборной России в выездном товарищеском матче против команды Ирана сыграли вничью 1:1

Итальянец Даниэль Граззль выступает в короткой программе соревнований мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Итальянец Даниэль Граззль выступает в короткой программе соревнований мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в стенах Госдумы с отчетом о работе правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в стенах Госдумы с отчетом о работе правительства.

Женщина несет праздничное украшение в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, Саудовская Аравия.

Женщина несет праздничное украшение в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, Саудовская Аравия.

Тренировка женской команды Кембриджа на реке Темза перед традиционной гонкой против соперников из Оксфорда.

Тренировка женской команды Кембриджа на реке Темза перед традиционной гонкой против соперников из Оксфорда.