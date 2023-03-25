Картинки дня: 25 марта 2023 года, суббота

Восковую фигуру короля Великобритании Карла III установили в музее Гревен в Париже
По меньшей мере два человека пострадали при пожаре на складе в Гонконге
Весна в Токио
Акция протеста против кредитно-денежной политики банков Ливана в Бейруте
Пятничная молитва в священный для мусульман месяц Рамадан в Иерусалиме
Мусор на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков
На северо-западе Бразилии не прекращаются проливные дожди. В результате 7 рек вышли из берегов
Встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена в Оттаве
В испанской Валенсии бушуют лесные пожары. Из нескольких населённых пунктов эвакуированы 1,5 тысячи человек, огонь охватил 4 тысячи гектар. К тушению, которое осложняет сильный ветер, привлекли авиацию