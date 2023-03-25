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25 марта 2023 8:43

Картинки дня: 25 марта 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Восковую фигуру короля Великобритании Карла III установили в музее Гревен в Париже

Восковую фигуру короля Великобритании Карла III установили в музее Гревен в Париже

По меньшей мере два человека пострадали при пожаре на складе в Гонконге

По меньшей мере два человека пострадали при пожаре на складе в Гонконге

Весна в Токио

Весна в Токио

Акция протеста против кредитно-денежной политики банков Ливана в Бейруте

Акция протеста против кредитно-денежной политики банков Ливана в Бейруте

Пятничная молитва в священный для мусульман месяц Рамадан в Иерусалиме

Пятничная молитва в священный для мусульман месяц Рамадан в Иерусалиме

Мусор на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков

Мусор на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков

На северо-западе Бразилии не прекращаются проливные дожди. В результате 7 рек вышли из берегов

На северо-западе Бразилии не прекращаются проливные дожди. В результате 7 рек вышли из берегов

Встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена в Оттаве

Встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена в Оттаве

В испанской Валенсии бушуют лесные пожары. Из нескольких населённых пунктов эвакуированы 1,5 тысячи человек, огонь охватил 4 тысячи гектар. К тушению, которое осложняет сильный ветер, привлекли авиацию

В испанской Валенсии бушуют лесные пожары. Из нескольких населённых пунктов эвакуированы 1,5 тысячи человек, огонь охватил 4 тысячи гектар. К тушению, которое осложняет сильный ветер, привлекли авиацию