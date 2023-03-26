Картинки дня: 26 марта 2023 года, воскресенье

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Техас
Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США
В ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов
Пожарные в Испании пытаются справиться с пожаром, уничтожившим 4 000 гектаров леса
Греция отмечает День независимости
Акции протеста в Лондоне, приуроченные к визиту премьер-министра Израиля Нетаньяху
Французская сеть Leroy Merlin объявила о намерении передать управление активами российскому менеджменту
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами