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26 марта 2023 9:30

Картинки дня: 26 марта 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Техас

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в штате Техас

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

В ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов

В ходе столкновений на протестах во Франции против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин пострадали более 20 жандармов и семь манифестантов

Пожарные в Испании пытаются справиться с пожаром, уничтожившим 4 000 гектаров леса

Пожарные в Испании пытаются справиться с пожаром, уничтожившим 4 000 гектаров леса

Греция отмечает День независимости

Греция отмечает День независимости

Акции протеста в Лондоне, приуроченные к визиту премьер-министра Израиля Нетаньяху

Акции протеста в Лондоне, приуроченные к визиту премьер-министра Израиля Нетаньяху

Французская сеть Leroy Merlin объявила о намерении передать управление активами российскому менеджменту

Французская сеть Leroy Merlin объявила о намерении передать управление активами российскому менеджменту

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел в Пекине переговоры с коллегой из Гондураса Эдуардо Энрике Рейной, в ходе которых они подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами