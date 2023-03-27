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27 марта 2023 8:53

Картинки дня: 27 марта 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Весна в Вашингтоне

Весна в Вашингтоне

Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче 2:0

Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче 2:0

Состоялось возобновление регулярных рейсов из Владивостока в КНР

Состоялось возобновление регулярных рейсов из Владивостока в КНР

До 700 тысяч протестующих собрались в Тель-Авиве, узнав об отставке министра обороны Израиля. Тот ранее призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы

До 700 тысяч протестующих собрались в Тель-Авиве, узнав об отставке министра обороны Израиля. Тот ранее призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

Парламентские выборы состоялись на Кубе

Парламентские выборы состоялись на Кубе

В Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник с боеприпасом

В Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник с боеприпасом

Общенациональная забастовка работников транспорта началась в Германии

Общенациональная забастовка работников транспорта началась в Германии