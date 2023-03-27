Картинки дня: 27 марта 2023 года, понедельник

Весна в Вашингтоне
Сборная России обыграла Ирак в товарищеском матче 2:0
Состоялось возобновление регулярных рейсов из Владивостока в КНР
До 700 тысяч протестующих собрались в Тель-Авиве, узнав об отставке министра обороны Израиля. Тот ранее призвал свое же правительство остановить реформу судебной системы
Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США
Парламентские выборы состоялись на Кубе
В Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник с боеприпасом
Общенациональная забастовка работников транспорта началась в Германии