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28 марта 2023 8:21

Картинки дня: 28 марта 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Последствия торнадо в штате Джорджия

Последствия торнадо в штате Джорджия

Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе

Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе

Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле

Испытательный пуск противокорабельных ракет ВМФ России в Японском море

Испытательный пуск противокорабельных ракет ВМФ России в Японском море

Забастовка сотрудников мусоросжигательных заводов продолжается во Франции

Забастовка сотрудников мусоросжигательных заводов продолжается во Франции

Акции протеста продолжаются в Тель-Авиве

Акции протеста продолжаются в Тель-Авиве

Общенациональная забастовка работников транспорта продолжается в Германии

Общенациональная забастовка работников транспорта продолжается в Германии

Москва весенняя

Москва весенняя