Картинки дня: 28 марта 2023 года, вторник

Последствия торнадо в штате Джорджия
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе
Лувр приостановил работу из-за забастовки сотрудников в связи с пенсионной реформой
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в школе в Нэшвилле
Испытательный пуск противокорабельных ракет ВМФ России в Японском море
Забастовка сотрудников мусоросжигательных заводов продолжается во Франции
Акции протеста продолжаются в Тель-Авиве
Общенациональная забастовка работников транспорта продолжается в Германии
Москва весенняя