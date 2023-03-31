Картинки дня: 29 марта 2023 года, среда

Рассвет в Москве
Лесные пожары не утихают в Испании
Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США
Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия
В Риме проходит подготовка к параду по случаю столетия основания военно-воздушных сил Италии
Акция протеста против пенсионной реформы продолжаются во Франции
В Бразилии оползень унес жизни восьми человек
Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками в Техас
По меньшей мере два человека погибли после того, как на Калифорнию обрушился очередной шторм, принесший ветры большой силы, проливные дожди и новые наводнения