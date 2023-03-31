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29 марта 2023 8:52

Картинки дня: 29 марта 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Рассвет в Москве

Рассвет в Москве

Лесные пожары не утихают в Испании

Лесные пожары не утихают в Испании

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

В Риме проходит подготовка к параду по случаю столетия основания военно-воздушных сил Италии

В Риме проходит подготовка к параду по случаю столетия основания военно-воздушных сил Италии

Акция протеста против пенсионной реформы продолжаются во Франции

Акция протеста против пенсионной реформы продолжаются во Франции

В Бразилии оползень унес жизни восьми человек

В Бразилии оползень унес жизни восьми человек

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками в Техас

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на встречу со своими сторонниками в Техас

По меньшей мере два человека погибли после того, как на Калифорнию обрушился очередной шторм, принесший ветры большой силы, проливные дожди и новые наводнения

По меньшей мере два человека погибли после того, как на Калифорнию обрушился очередной шторм, принесший ветры большой силы, проливные дожди и новые наводнения