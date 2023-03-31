Картинки дня: 30 марта 2023 года, четверг

Розовый бриллиант весом 10,57 карата будет выставлен на торгах Sotheby's 8 июня
Акция PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре
Совместные военные учения Южной Кореи и США в Пхохане
Премьера фильма "Убийство в Париже" состоялась в Лос-Анджелесе
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Лесные пожары бушуют в Тайланде
Наводнение в результате проливных дождей в Калифорнии
Верующие в Киево-Печерской лавре. Украинские власти в одностороннем порядке разрывают с Украинской православной церковью договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры
Состоялся визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС