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30 марта 2023 9:58

Картинки дня: 30 марта 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Розовый бриллиант весом 10,57 карата будет выставлен на торгах Sotheby's 8 июня

Розовый бриллиант весом 10,57 карата будет выставлен на торгах Sotheby's 8 июня

Акция PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре

Акция PETA в поддержку веганства в Куала-Лумпуре

Совместные военные учения Южной Кореи и США в Пхохане

Совместные военные учения Южной Кореи и США в Пхохане

Премьера фильма "Убийство в Париже" состоялась в Лос-Анджелесе

Премьера фильма "Убийство в Париже" состоялась в Лос-Анджелесе

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Лесные пожары бушуют в Тайланде

Лесные пожары бушуют в Тайланде

Наводнение в результате проливных дождей в Калифорнии

Наводнение в результате проливных дождей в Калифорнии

Верующие в Киево-Печерской лавре. Украинские власти в одностороннем порядке разрывают с Украинской православной церковью договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры

Верующие в Киево-Печерской лавре. Украинские власти в одностороннем порядке разрывают с Украинской православной церковью договор аренды зданий на территории Киево-Печерской лавры

Состоялся визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС

Состоялся визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС