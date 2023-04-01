Картинки дня: 31 марта 2023 года, пятница

Акции против строительства водохранилища проходят на западе Франции
Лесной пожар в провинции Накхон Найок в Таиланде
Паводки начались в центральной части России
В Киево-Печерской лавре в день выселения монахов собрались сотни верующих
Цветение вишни в Южной Корее
Состоялся визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС
Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже
Пляжный сезон на Канарских островах
Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота