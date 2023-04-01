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31 марта 2023 15:16

В «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась выставка «Мотовесна 2023»

Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась выставка «Мотовесна 2023».

В «Экспоцентре» на Красной Пресне открылась выставка «Мотовесна 2023».