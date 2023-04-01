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1 апреля 2023 16:51

Картинки дня: 1 апрель 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Конвейерная лента со свежеокрашенными яйцами на предприятии в Урсберге, Германия

Конвейерная лента со свежеокрашенными яйцами на предприятии в Урсберге, Германия

Суд отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ Павла

Суд отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ Павла

Королевский балет Бирмингема исполняет «Лебединое озеро» в Фестивальном театре Эдинбурга, Шотландия

Королевский балет Бирмингема исполняет «Лебединое озеро» в Фестивальном театре Эдинбурга, Шотландия

Кубок мира по регби-7. Поединок между сборными Испании и Японии в Гонконге

Кубок мира по регби-7. Поединок между сборными Испании и Японии в Гонконге

После проливных дождей затопило жилой район в Рио-Бранко, Бразилия

После проливных дождей затопило жилой район в Рио-Бранко, Бразилия

Тушение лесного пожара в Пьедрафите, Испания

Тушение лесного пожара в Пьедрафите, Испания

Молитва на главной площади Загреба, Хорватия

Молитва на главной площади Загреба, Хорватия

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи принял лидера Тайваня Цай Инвэнь в Национальном дворце культуры

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи принял лидера Тайваня Цай Инвэнь в Национальном дворце культуры

Обрушение крыши в храмовом комплексе в городе Индор, Индия

Обрушение крыши в храмовом комплексе в городе Индор, Индия