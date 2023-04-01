Картинки дня: 1 апрель 2023 года, суббота

Конвейерная лента со свежеокрашенными яйцами на предприятии в Урсберге, Германия
Суд отправил под домашний арест настоятеля Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ Павла
Королевский балет Бирмингема исполняет «Лебединое озеро» в Фестивальном театре Эдинбурга, Шотландия
Кубок мира по регби-7. Поединок между сборными Испании и Японии в Гонконге
После проливных дождей затопило жилой район в Рио-Бранко, Бразилия
Тушение лесного пожара в Пьедрафите, Испания
Молитва на главной площади Загреба, Хорватия
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи принял лидера Тайваня Цай Инвэнь в Национальном дворце культуры
Обрушение крыши в храмовом комплексе в городе Индор, Индия