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2 апреля 2023 14:03

В Москве в 16-й раз прошел фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Прорыв»

Иван МАКЕЕВ
В Москве в 16-й раз прошел фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Прорыв»

В Москве в 16-й раз прошел фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Прорыв»