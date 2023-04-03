Картинки дня: 3 апреля 2023 года, понедельник

В годовщину смерти папы римского Иоанна Павла II в Варшаве прошел митинг с требованием прекратить нападки на понтифика. В Польше разразился скандал после выхода документальной ленты, в которой утверждалось, что Иоанн Павел II, вероятно, покрывал педофилов