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3 апреля 2023 10:10

Картинки дня: 3 апреля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Футболист итальянского клуба "Милан" Рафаэл Леао празднует забитый гол.

Футболист итальянского клуба "Милан" Рафаэл Леао празднует забитый гол.

Наглядная демонстрация силы торнадо в штате Иллинойс, США.

Наглядная демонстрация силы торнадо в штате Иллинойс, США.

В Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Он был убит взрывом в кафе, где проходила его творческая встреча.

В Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Он был убит взрывом в кафе, где проходила его творческая встреча.

Монахини с пальмовыми ветками во время религиозного праздника в Иерусалиме.

Монахини с пальмовыми ветками во время религиозного праздника в Иерусалиме.

Афинский музей современного искусства провел необычную акцию, разрешив вход в залы своей экспозиции с собаками.

Афинский музей современного искусства провел необычную акцию, разрешив вход в залы своей экспозиции с собаками.

Лыжник взлетает с трамплина во время заключительного этапа Кубка мира.

Лыжник взлетает с трамплина во время заключительного этапа Кубка мира.

В Болгарии в преддверии пасхи прошли парламентские выборы.

В Болгарии в преддверии пасхи прошли парламентские выборы.

В годовщину смерти папы римского Иоанна Павла II в Варшаве прошел митинг с требованием прекратить нападки на понтифика. В Польше разразился скандал после выхода документальной ленты, в которой утверждалось, что Иоанн Павел II, вероятно, покрывал педофилов

В годовщину смерти папы римского Иоанна Павла II в Варшаве прошел митинг с требованием прекратить нападки на понтифика. В Польше разразился скандал после выхода документальной ленты, в которой утверждалось, что Иоанн Павел II, вероятно, покрывал педофилов

Стену плача в Иерусалиме очистили от старых записок, оставляемых верующими.

Стену плача в Иерусалиме очистили от старых записок, оставляемых верующими.