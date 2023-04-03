Картинки дня: 3 апреля 2023 года, понедельник

Футболист итальянского клуба "Милан" Рафаэл Леао празднует забитый гол.
Наглядная демонстрация силы торнадо в штате Иллинойс, США.
В Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Он был убит взрывом в кафе, где проходила его творческая встреча.
Монахини с пальмовыми ветками во время религиозного праздника в Иерусалиме.
Афинский музей современного искусства провел необычную акцию, разрешив вход в залы своей экспозиции с собаками.
Лыжник взлетает с трамплина во время заключительного этапа Кубка мира.
В Болгарии в преддверии пасхи прошли парламентские выборы.
В годовщину смерти папы римского Иоанна Павла II в Варшаве прошел митинг с требованием прекратить нападки на понтифика. В Польше разразился скандал после выхода документальной ленты, в которой утверждалось, что Иоанн Павел II, вероятно, покрывал педофилов
Стену плача в Иерусалиме очистили от старых записок, оставляемых верующими.