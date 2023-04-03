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2 апреля 2023 20:02

Картинки дня: 2 апреля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Католики празднуют Вербное воскресенье в городе Антиполо, Филиппины

Католики празднуют Вербное воскресенье в городе Антиполо, Филиппины

Мужчина вынимает записки из Стены Плача в Иерусалиме, чтобы к празднику Песах освободить место для новых

Мужчина вынимает записки из Стены Плача в Иерусалиме, чтобы к празднику Песах освободить место для новых

В Тель-Авиве продолжает многотысячный антиправительственный митинг

В Тель-Авиве продолжает многотысячный антиправительственный митинг

Папа Римский в больнице Джемелли утешает женщину, потерявшую пятилетнюю дочку

Папа Римский в больнице Джемелли утешает женщину, потерявшую пятилетнюю дочку

Английская Премьер-лига. Полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье празднует с Адамом Смитом свой голов в ворота «Фулхэма»

Английская Премьер-лига. Полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье празднует с Адамом Смитом свой голов в ворота «Фулхэма»

Мигранты из Венесуэлы пытаются пересечь границу между США и Мексикой

Мигранты из Венесуэлы пытаются пересечь границу между США и Мексикой

Памятные мероприятия в Варшаве в честь очередной годовщины со дня смерти Папы Иоанна Павла II

Памятные мероприятия в Варшаве в честь очередной годовщины со дня смерти Папы Иоанна Павла II

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Австралии, 3-го этапа «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Австралии, 3-го этапа «Формулы-1»

Последствия торнадо в Винне, штат Арканзас, США

Последствия торнадо в Винне, штат Арканзас, США