Картинки дня: 2 апреля 2023 года, воскресенье

Католики празднуют Вербное воскресенье в городе Антиполо, Филиппины
Мужчина вынимает записки из Стены Плача в Иерусалиме, чтобы к празднику Песах освободить место для новых
В Тель-Авиве продолжает многотысячный антиправительственный митинг
Папа Римский в больнице Джемелли утешает женщину, потерявшую пятилетнюю дочку
Английская Премьер-лига. Полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье празднует с Адамом Смитом свой голов в ворота «Фулхэма»
Мигранты из Венесуэлы пытаются пересечь границу между США и Мексикой
Памятные мероприятия в Варшаве в честь очередной годовщины со дня смерти Папы Иоанна Павла II
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем гонки Гран-при Австралии, 3-го этапа «Формулы-1»
Последствия торнадо в Винне, штат Арканзас, США