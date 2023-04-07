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4 апреля 2023 6:09

Картинки дня: 4 апреля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Яков Милатович, победивший во втором туре президентских выборов в Черногории, празднует триумф в избирательном штабе.

Яков Милатович, победивший во втором туре президентских выборов в Черногории, празднует триумф в избирательном штабе.

Религиозная процессия в Пальмовое воскресенье в Никарагуа.

Религиозная процессия в Пальмовое воскресенье в Никарагуа.

Экс-президент США Дональд Трамп отправился из своего особняка во Флориде в Нью-Йорк, где ему предстоит судебный процесс.

Экс-президент США Дональд Трамп отправился из своего особняка во Флориде в Нью-Йорк, где ему предстоит судебный процесс.

Дарья Трепова, главный подозреваемый по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, дала первые показания следователям.

Дарья Трепова, главный подозреваемый по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, дала первые показания следователям.

Французский художник создал маленькую копию Эйфелевой башни неподалеку от главного символа Парижа.

Французский художник создал маленькую копию Эйфелевой башни неподалеку от главного символа Парижа.

Подготовка прически участницы фестиваля ирландского танца в Квебеке, Канада.

Подготовка прически участницы фестиваля ирландского танца в Квебеке, Канада.

Фанаты устроили дымовую завесу во время игры немецкой футбольной Бундеслиги в Кёльне.

Фанаты устроили дымовую завесу во время игры немецкой футбольной Бундеслиги в Кёльне.

Вид сверху на дом, пострадавший от сильного торнадо в американском штате Иллинойс.

Вид сверху на дом, пострадавший от сильного торнадо в американском штате Иллинойс.