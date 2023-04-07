Картинки дня: 4 апреля 2023 года, вторник

Яков Милатович, победивший во втором туре президентских выборов в Черногории, празднует триумф в избирательном штабе.
Религиозная процессия в Пальмовое воскресенье в Никарагуа.
Экс-президент США Дональд Трамп отправился из своего особняка во Флориде в Нью-Йорк, где ему предстоит судебный процесс.
Дарья Трепова, главный подозреваемый по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, дала первые показания следователям.
Французский художник создал маленькую копию Эйфелевой башни неподалеку от главного символа Парижа.
Подготовка прически участницы фестиваля ирландского танца в Квебеке, Канада.
Фанаты устроили дымовую завесу во время игры немецкой футбольной Бундеслиги в Кёльне.
Вид сверху на дом, пострадавший от сильного торнадо в американском штате Иллинойс.