Картинки дня: 5 апреля 2023 года, среда

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения.
В Москве суд оставил Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, под арестом до 2 июня.
Нечастый для апреля снегопад в Белграде, Сербия.
Пара юных бенгальских тигрят впервые показались перед публикой зоопарка в Честере, Британия.
В Брюсселе в штаб-квартире НАТО официально объявили о вступлении Финляндии в Североатлантический военный союз.
Пикет работников корпорации Google у лондонского офиса компании.
Давление на законодателей американского штата Теннесси перед обсуждением законопроекта об ограничении оборота оружия.
В столице Бангладеш пожарные шесть часов тушили огонь на крупнейшем в городе рынке одежды.
В Нидерландах пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек, столкнулся со строительным краном на железнодорожных путях.