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5 апреля 2023 6:16

Картинки дня: 5 апреля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения.

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения.

В Москве суд оставил Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, под арестом до 2 июня.

В Москве суд оставил Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, под арестом до 2 июня.

Нечастый для апреля снегопад в Белграде, Сербия.

Нечастый для апреля снегопад в Белграде, Сербия.

Пара юных бенгальских тигрят впервые показались перед публикой зоопарка в Честере, Британия.

Пара юных бенгальских тигрят впервые показались перед публикой зоопарка в Честере, Британия.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО официально объявили о вступлении Финляндии в Североатлантический военный союз.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО официально объявили о вступлении Финляндии в Североатлантический военный союз.

Пикет работников корпорации Google у лондонского офиса компании.

Пикет работников корпорации Google у лондонского офиса компании.

Давление на законодателей американского штата Теннесси перед обсуждением законопроекта об ограничении оборота оружия.

Давление на законодателей американского штата Теннесси перед обсуждением законопроекта об ограничении оборота оружия.

В столице Бангладеш пожарные шесть часов тушили огонь на крупнейшем в городе рынке одежды.

В столице Бангладеш пожарные шесть часов тушили огонь на крупнейшем в городе рынке одежды.

В Нидерландах пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек, столкнулся со строительным краном на железнодорожных путях.

В Нидерландах пассажирский поезд, в котором находилось около 50 человек, столкнулся со строительным краном на железнодорожных путях.