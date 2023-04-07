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6 апреля 2023 5:44

Картинки дня: 6 апреля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Мадридский Реал разгромил в гостях Барселону со счетом 4:0 во втором матче Кубка Короля Испании.

Мадридский Реал разгромил в гостях Барселону со счетом 4:0 во втором матче Кубка Короля Испании.

Президент России Владимир Путин перед началом церемонии приема верительных грамот у послов государств.

Президент России Владимир Путин перед началом церемонии приема верительных грамот у послов государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон в одном из музеев Пекина.

Президент Франции Эммануэль Макрон в одном из музеев Пекина.

В Секторе Газа серьезно обострилась обстановка после полицейского рейда Израиля в мечеть Аль Акса.

В Секторе Газа серьезно обострилась обстановка после полицейского рейда Израиля в мечеть Аль Акса.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Варшаве.

Лозунг противников пенсионной реформы над Триумфальной аркой во Франции.

Лозунг противников пенсионной реформы над Триумфальной аркой во Франции.

В Сенегале прошел первый за несколько лет военный парад.

В Сенегале прошел первый за несколько лет военный парад.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на Манхэттене, где проходят судебные заседания по его делу.

Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на Манхэттене, где проходят судебные заседания по его делу.