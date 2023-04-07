Картинки дня: 6 апреля 2023 года, четверг

Мадридский Реал разгромил в гостях Барселону со счетом 4:0 во втором матче Кубка Короля Испании.
Президент России Владимир Путин перед началом церемонии приема верительных грамот у послов государств.
Президент Франции Эммануэль Макрон в одном из музеев Пекина.
В Секторе Газа серьезно обострилась обстановка после полицейского рейда Израиля в мечеть Аль Акса.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Варшаве.
Лозунг противников пенсионной реформы над Триумфальной аркой во Франции.
В Сенегале прошел первый за несколько лет военный парад.
Сторонник экс-президента США Дональда Трампа на Манхэттене, где проходят судебные заседания по его делу.