Картинки дня: 6 апреля 2023 года, пятница

В Париже не утихают уличные протесты против пенсионной реформы правителтьства Макрона.
В Китае прошла встреча глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, основной темой которой стала нормализация отношений между странами.
Религиозная процессия в Святую неделю со статуей Иисуса Христа в столице Коста-Рики.
Работа фабрики по производству реалистичных плюшевых копий домашних животных в Маниле, Филиппины.
Соискательница работы стюардессы в Китайских авиалиниях готовится к прохождению специального отбора.
Строительная техника из Китая, поступившая в Россию через порт Владивостока.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области.
Папа Римский Франциск провел традиционный предпасхальный обряд целования ног в одной из тюрем Италии.