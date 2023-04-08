Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
7 апреля 2023 6:26

Картинки дня: 6 апреля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Париже не утихают уличные протесты против пенсионной реформы правителтьства Макрона.

В Париже не утихают уличные протесты против пенсионной реформы правителтьства Макрона.

В Китае прошла встреча глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, основной темой которой стала нормализация отношений между странами.

В Китае прошла встреча глав МИД Ирана и Саудовской Аравии, основной темой которой стала нормализация отношений между странами.

Религиозная процессия в Святую неделю со статуей Иисуса Христа в столице Коста-Рики.

Религиозная процессия в Святую неделю со статуей Иисуса Христа в столице Коста-Рики.

Работа фабрики по производству реалистичных плюшевых копий домашних животных в Маниле, Филиппины.

Работа фабрики по производству реалистичных плюшевых копий домашних животных в Маниле, Филиппины.

Соискательница работы стюардессы в Китайских авиалиниях готовится к прохождению специального отбора.

Соискательница работы стюардессы в Китайских авиалиниях готовится к прохождению специального отбора.

Строительная техника из Китая, поступившая в Россию через порт Владивостока.

Строительная техника из Китая, поступившая в Россию через порт Владивостока.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области.

Папа Римский Франциск провел традиционный предпасхальный обряд целования ног в одной из тюрем Италии.

Папа Римский Франциск провел традиционный предпасхальный обряд целования ног в одной из тюрем Италии.