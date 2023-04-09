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9 апреля 2023 11:16

Картинки дня: 9 апреля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Сербскую столицу Белград внезапно накрыл снегопад

Сербскую столицу Белград внезапно накрыл снегопад

Луна над Палестиной

Луна над Палестиной

Помывка слона в зоопарке города Карачи

Помывка слона в зоопарке города Карачи

В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с военкором Владленом Татарским

В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с военкором Владленом Татарским

Как минимум 140 жителей окрестностей Гамбурга эвакуированы из-за токсичного дыма. Местные издания уточняют, что во время пожара в районе Ротенбургсорт произошла утечка сероводорода

Как минимум 140 жителей окрестностей Гамбурга эвакуированы из-за токсичного дыма. Местные издания уточняют, что во время пожара в районе Ротенбургсорт произошла утечка сероводорода

Пилотажная группа "Юпитеры" выступает во время церемонии, посвященной 77-летию индонезийских ВВС, на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте

Пилотажная группа "Юпитеры" выступает во время церемонии, посвященной 77-летию индонезийских ВВС, на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте

Всенощное пасхальное бдение прошло в соборе Святого Петра в Ватикане

Всенощное пасхальное бдение прошло в соборе Святого Петра в Ватикане

Антиправительственная акция протеста в Тель-Авиве

Антиправительственная акция протеста в Тель-Авиве