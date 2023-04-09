Картинки дня: 9 апреля 2023 года, воскресенье

Сербскую столицу Белград внезапно накрыл снегопад
Луна над Палестиной
Помывка слона в зоопарке города Карачи
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с военкором Владленом Татарским
Как минимум 140 жителей окрестностей Гамбурга эвакуированы из-за токсичного дыма. Местные издания уточняют, что во время пожара в районе Ротенбургсорт произошла утечка сероводорода
Пилотажная группа "Юпитеры" выступает во время церемонии, посвященной 77-летию индонезийских ВВС, на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте
Всенощное пасхальное бдение прошло в соборе Святого Петра в Ватикане
Антиправительственная акция протеста в Тель-Авиве