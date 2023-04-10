Картинки дня: 10 апреля 2023 года, понедельник

В Нью-Йорке состоялся ежегодный карнавальный пасхальный парад
В Лондоне началась подготовка к коронации короля Великобритании Карла III
Акция оппозиции прошла в Тбилиси
Русская православная церковь отметила один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Также этот праздник называют Вербное воскресенье
Пасхальная традиция сожжения чучела Иуды в венесуэльской столице Каракасе
Президент США Джо Байден с семьей вернулся в Белый дом после выходных в Кэмп-Дэвиде
В Гонг-Конге прошла битва на водяных пистолетах
Благословение и молитва у Стены плача в Иерусалиме в период празднования Песаха
В Марселе обрушился жилой дом