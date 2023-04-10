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10 апреля 2023 9:16

Картинки дня: 10 апреля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
В Нью-Йорке состоялся ежегодный карнавальный пасхальный парад

В Нью-Йорке состоялся ежегодный карнавальный пасхальный парад

В Лондоне началась подготовка к коронации короля Великобритании Карла III

В Лондоне началась подготовка к коронации короля Великобритании Карла III

Акция оппозиции прошла в Тбилиси

Акция оппозиции прошла в Тбилиси

Русская православная церковь отметила один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Также этот праздник называют Вербное воскресенье

Русская православная церковь отметила один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Также этот праздник называют Вербное воскресенье

Пасхальная традиция сожжения чучела Иуды в венесуэльской столице Каракасе

Пасхальная традиция сожжения чучела Иуды в венесуэльской столице Каракасе

Президент США Джо Байден с семьей вернулся в Белый дом после выходных в Кэмп-Дэвиде

Президент США Джо Байден с семьей вернулся в Белый дом после выходных в Кэмп-Дэвиде

В Гонг-Конге прошла битва на водяных пистолетах

В Гонг-Конге прошла битва на водяных пистолетах

Благословение и молитва у Стены плача в Иерусалиме в период празднования Песаха

Благословение и молитва у Стены плача в Иерусалиме в период празднования Песаха

В Марселе обрушился жилой дом

В Марселе обрушился жилой дом