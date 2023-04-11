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11 апреля 2023 9:53

Картинки дня: 11 апреля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи

Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на балконе Голубой комнаты во время приветствия гостей традиционного пасхального праздника на лужайке Белого дома

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на балконе Голубой комнаты во время приветствия гостей традиционного пасхального праздника на лужайке Белого дома

Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Антиправительственная акция протеста снова прошла в Тель-Авиве

Антиправительственная акция протеста снова прошла в Тель-Авиве

Песчаная буря обрушилась на Пекин

Песчаная буря обрушилась на Пекин

Состоялся рабочий визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Белоруссию

Состоялся рабочий визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Белоруссию

Сезон посадки риса в Индонезии

Сезон посадки риса в Индонезии

Четыре человека погибли в результате взрыва в городе Кветта на юго-западе Пакистана

Четыре человека погибли в результате взрыва в городе Кветта на юго-западе Пакистана