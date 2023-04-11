Картинки дня: 11 апреля 2023 года, вторник

Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на балконе Голубой комнаты во время приветствия гостей традиционного пасхального праздника на лужайке Белого дома
Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Антиправительственная акция протеста снова прошла в Тель-Авиве
Песчаная буря обрушилась на Пекин
Состоялся рабочий визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Белоруссию
Сезон посадки риса в Индонезии
Четыре человека погибли в результате взрыва в городе Кветта на юго-западе Пакистана