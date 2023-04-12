Картинки дня: 12 апреля 2023 года, среда

Выставка оборонных технологий LAAD 2023 начала свою работу в Бразилии
Президент США Джо Байден прибыл в Ирландию
Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло
Рабочий визит министра обороны РФ Шойгу в Тулу
Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи
Премьера сериала "Реннервации" в Лос-Анджелесе
Весна в Вашингтоне
Японская принцесса Айко перед занятиями в Университете Гакусюин в Токио
Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад