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12 апреля 2023 9:56

Картинки дня: 12 апреля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Выставка оборонных технологий LAAD 2023 начала свою работу в Бразилии

Выставка оборонных технологий LAAD 2023 начала свою работу в Бразилии

Президент США Джо Байден прибыл в Ирландию

Президент США Джо Байден прибыл в Ирландию

Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Рабочий визит министра обороны РФ Шойгу в Тулу

Рабочий визит министра обороны РФ Шойгу в Тулу

Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи

Лесной пожар бушует на северо-востоке Южной Кореи

Премьера сериала "Реннервации" в Лос-Анджелесе

Премьера сериала "Реннервации" в Лос-Анджелесе

Весна в Вашингтоне

Весна в Вашингтоне

Японская принцесса Айко перед занятиями в Университете Гакусюин в Токио

Японская принцесса Айко перед занятиями в Университете Гакусюин в Токио

Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад

Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Камчатский вулкан Шивелуч начал извержение ранним утром вторника, начался пеплопад