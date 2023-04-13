Картинки дня: 13 апреля 2023 года, четверг

Apple откроет свои первые магазины в Индии
Фотосессия в Центральном парке Нью-Йорка
Стартовали филиппино-американские военные учения Balikatan 2023
Королевский монетный двор Великобритании представил серию монет к предстоящей коронации Карла III
Продожается визит президента США Джо Байдена в Дублин
Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло
Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане
Цветение вишни в Копенгагене
Трамп прибыл в Нью-Йорк для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов