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13 апреля 2023 10:18

Картинки дня: 13 апреля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Apple откроет свои первые магазины в Индии

Apple откроет свои первые магазины в Индии

Фотосессия в Центральном парке Нью-Йорка

Фотосессия в Центральном парке Нью-Йорка

Стартовали филиппино-американские военные учения Balikatan 2023

Стартовали филиппино-американские военные учения Balikatan 2023

Королевский монетный двор Великобритании представил серию монет к предстоящей коронации Карла III

Королевский монетный двор Великобритании представил серию монет к предстоящей коронации Карла III

Продожается визит президента США Джо Байдена в Дублин

Продожается визит президента США Джо Байдена в Дублин

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Еженедельная аудиенция Папы Римского Франциска в Ватикане

Цветение вишни в Копенгагене

Цветение вишни в Копенгагене

Трамп прибыл в Нью-Йорк для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов

Трамп прибыл в Нью-Йорк для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов