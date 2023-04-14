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14 апреля 2023 10:02

Картинки дня: 14 апреля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
В Тайланде прошла "водяная битва"

В Тайланде прошла "водяная битва"

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монте-Карло

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"

КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"

Ежегодные скачки Grand National прошли в Ливерпуле

Ежегодные скачки Grand National прошли в Ливерпуле

Во Франции проходит 12-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы

Во Франции проходит 12-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы

Освящение Куличей в Евпатории

Освящение Куличей в Евпатории

Тайваньские спасатели провели учения по реагированию на ЧС

Тайваньские спасатели провели учения по реагированию на ЧС

Экс-президент США Дональд Трамп явился для дачи показаний в генпрокуратуру Нью-Йорка

Экс-президент США Дональд Трамп явился для дачи показаний в генпрокуратуру Нью-Йорка

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона