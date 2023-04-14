Картинки дня: 14 апреля 2023 года, пятница

В Тайланде прошла "водяная битва"
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монте-Карло
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"
Ежегодные скачки Grand National прошли в Ливерпуле
Во Франции проходит 12-я общенациональная акция протеста против пенсионной реформы
Освящение Куличей в Евпатории
Тайваньские спасатели провели учения по реагированию на ЧС
Экс-президент США Дональд Трамп явился для дачи показаний в генпрокуратуру Нью-Йорка
ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона