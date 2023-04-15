Картинки дня: 15 апреля 2023 года, суббота

Полевые цветы в Калифорнийском маковом заповедника в Долине Антилоп в Ланкастере, США
Кот рядом с минометными снарядами в Бахмуте
В Каракасе прошли празднования 21-й годовщины возвращения ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса к власти после неудавшейся попытки госпереворота
Ветряная электростанцияв в Галисии, Испания
В зоопарке пакистанского города Карачи приболел 17-летний африканский слон Нур Джахан
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, в котором четыре года продолжаются реставрационные работы после пожара
Участники ежегодных скачек Grand National в Ливерпуле
Финляндия начала строительство забора на границе с Россией
Очередь на въезд в США на пограничном переходе Сарагоса-Ислета