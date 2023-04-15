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15 апреля 2023 20:03

Картинки дня: 15 апреля 2023 года, суббота

Полевые цветы в Калифорнийском маковом заповедника в Долине Антилоп в Ланкастере, США

Полевые цветы в Калифорнийском маковом заповедника в Долине Антилоп в Ланкастере, США

Кот рядом с минометными снарядами в Бахмуте

Кот рядом с минометными снарядами в Бахмуте

В Каракасе прошли празднования 21-й годовщины возвращения ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса к власти после неудавшейся попытки госпереворота

В Каракасе прошли празднования 21-й годовщины возвращения ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса к власти после неудавшейся попытки госпереворота

Ветряная электростанцияв в Галисии, Испания

Ветряная электростанцияв в Галисии, Испания

В зоопарке пакистанского города Карачи приболел 17-летний африканский слон Нур Джахан

В зоопарке пакистанского города Карачи приболел 17-летний африканский слон Нур Джахан

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, в котором четыре года продолжаются реставрационные работы после пожара

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, в котором четыре года продолжаются реставрационные работы после пожара

Участники ежегодных скачек Grand National в Ливерпуле

Участники ежегодных скачек Grand National в Ливерпуле

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

Очередь на въезд в США на пограничном переходе Сарагоса-Ислета

Очередь на въезд в США на пограничном переходе Сарагоса-Ислета