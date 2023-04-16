Картинки дня: 16 апреля 2023 года, воскресенье

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Футбольная фристайлистка Лия Льюис выступила на саммите в обсерватории One Vanderbilt в Манхэттене в Нью-Йорке, США
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Ханой, Вьетнам
Инсталляция перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время акции протеста против атомной энергетики
Тренировка «Стреляй как девочка» во время ежегодного съезда Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Индианаполисе, США
Верующие перед ифтаром (разговением) во время священного месяца Рамадан в Кейптауне, Южная Африка
Гран-при Acura в Лонг-Бич, Калифорния, США
Задержание мужчины, пытавшегося совершить покушение на с премьер-министра Японии Фумио Кисида
Теннис. Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг. Испания - Мексика