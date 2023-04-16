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16 апреля 2023 14:16

Картинки дня: 16 апреля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Футбольная фристайлистка Лия Льюис выступила на саммите в обсерватории One Vanderbilt в Манхэттене в Нью-Йорке, США

Футбольная фристайлистка Лия Льюис выступила на саммите в обсерватории One Vanderbilt в Манхэттене в Нью-Йорке, США

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Ханой, Вьетнам

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Ханой, Вьетнам

Инсталляция перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время акции протеста против атомной энергетики

Инсталляция перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время акции протеста против атомной энергетики

Тренировка «Стреляй как девочка» во время ежегодного съезда Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Индианаполисе, США

Тренировка «Стреляй как девочка» во время ежегодного съезда Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Индианаполисе, США

Верующие перед ифтаром (разговением) во время священного месяца Рамадан в Кейптауне, Южная Африка

Верующие перед ифтаром (разговением) во время священного месяца Рамадан в Кейптауне, Южная Африка

Гран-при Acura в Лонг-Бич, Калифорния, США

Гран-при Acura в Лонг-Бич, Калифорния, США

Задержание мужчины, пытавшегося совершить покушение на с премьер-министра Японии Фумио Кисида

Задержание мужчины, пытавшегося совершить покушение на с премьер-министра Японии Фумио Кисида

Теннис. Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг. Испания - Мексика

Теннис. Отборочные матчи Кубка Билли Джин Кинг. Испания - Мексика