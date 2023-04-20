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17 апреля 2023 6:31

Картинки дня: 17 апреля 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Момент полуфинала женской Лиги чемпионов УЕФА "Астон Вилла" - "Челси".

Момент полуфинала женской Лиги чемпионов УЕФА "Астон Вилла" - "Челси".

В Кремле прошла встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

В Кремле прошла встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира серии АТР в Монте-Карло.

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира серии АТР в Монте-Карло.

Юный гость выставки огнестрельного оружия в американском штате Индиана.

Юный гость выставки огнестрельного оружия в американском штате Индиана.

Показательные пуски необычных моделей ракет у Петропавловской крепости Петербурга.

Показательные пуски необычных моделей ракет у Петропавловской крепости Петербурга.

В Красноярске традиционным водным фестивалем закрыли горнолыжный сезон.

В Красноярске традиционным водным фестивалем закрыли горнолыжный сезон.

Пасхальная процессия во Владивостоке.

Пасхальная процессия во Владивостоке.

Представитель российского казачества на пасхальном богослужении в Азове, Ростовская область.

Представитель российского казачества на пасхальном богослужении в Азове, Ростовская область.