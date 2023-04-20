Картинки дня: 17 апреля 2023 года, понедельник

Момент полуфинала женской Лиги чемпионов УЕФА "Астон Вилла" - "Челси".
В Кремле прошла встреча министра обороны КНР Ли Шанфу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира серии АТР в Монте-Карло.
Юный гость выставки огнестрельного оружия в американском штате Индиана.
Показательные пуски необычных моделей ракет у Петропавловской крепости Петербурга.
В Красноярске традиционным водным фестивалем закрыли горнолыжный сезон.
Пасхальная процессия во Владивостоке.
Представитель российского казачества на пасхальном богослужении в Азове, Ростовская область.