Картинки дня: 18 апреля 2023 года, вторник

Испанец Алекс Ринс отмечает победу в мотогонке серии MotoGP на трассе в Техасе, США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Бразилию.
Бегуны празднуют завершение дистанции на 127-м "Бостонском марафоне".
Военная делегация Китая во главе с министром обороны г Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России в Москве.
Учения НАТО в польском городе Вистула Спит возле границы с Калининградской областью.
На Бродвее после тридцати пяти сезонов подряд в последний раз сыграли мюзикл "Призрак оперы".
На британском аукционе "Сотбис" готовится уйти с молотка рекордный рубин в 55,22 карата.
Вид на мечеть Аль-Харам в Саудовской Аравии в дни месяца Рамадан.
Компания SpaceX перенесла на 48 часов тестовый полет ракеты-гиганта Starship.