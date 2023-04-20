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18 апреля 2023 5:57

Картинки дня: 18 апреля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Испанец Алекс Ринс отмечает победу в мотогонке серии MotoGP на трассе в Техасе, США.

Испанец Алекс Ринс отмечает победу в мотогонке серии MotoGP на трассе в Техасе, США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Бразилию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Бразилию.

Бегуны празднуют завершение дистанции на 127-м "Бостонском марафоне".

Бегуны празднуют завершение дистанции на 127-м "Бостонском марафоне".

Военная делегация Китая во главе с министром обороны г Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России в Москве.

Военная делегация Китая во главе с министром обороны г Ли Шанфу посетила Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России в Москве.

Учения НАТО в польском городе Вистула Спит возле границы с Калининградской областью.

Учения НАТО в польском городе Вистула Спит возле границы с Калининградской областью.

На Бродвее после тридцати пяти сезонов подряд в последний раз сыграли мюзикл "Призрак оперы".

На Бродвее после тридцати пяти сезонов подряд в последний раз сыграли мюзикл "Призрак оперы".

На британском аукционе "Сотбис" готовится уйти с молотка рекордный рубин в 55,22 карата.

На британском аукционе "Сотбис" готовится уйти с молотка рекордный рубин в 55,22 карата.

Вид на мечеть Аль-Харам в Саудовской Аравии в дни месяца Рамадан.

Вид на мечеть Аль-Харам в Саудовской Аравии в дни месяца Рамадан.

Компания SpaceX перенесла на 48 часов тестовый полет ракеты-гиганта Starship.

Компания SpaceX перенесла на 48 часов тестовый полет ракеты-гиганта Starship.