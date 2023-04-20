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19 апреля 2023 10:00

Картинки дня: 19 апреля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Последствия перестрелки на молодежной вечеринке в американском штате Алабама.

Последствия перестрелки на молодежной вечеринке в американском штате Алабама.

Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович в помещении Мосгорсуда.

Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович в помещении Мосгорсуда.

Ковер из весенних цветов в одном из лесов Бельгии.

Ковер из весенних цветов в одном из лесов Бельгии.

В индийском городе Мумбай открылся первый в Индии официальный магазин компании Apple.

В индийском городе Мумбай открылся первый в Индии официальный магазин компании Apple.

В американском штате Теннесси на слушания по вопросам ограничения оборота оружия принесли символический гроб в память о жертвах школьных расстрелов.

В американском штате Теннесси на слушания по вопросам ограничения оборота оружия принесли символический гроб в память о жертвах школьных расстрелов.

Во Франции не утихают погромы протеста против пенсионной реформы правительства Макрона.

Во Франции не утихают погромы протеста против пенсионной реформы правительства Макрона.

Польша и войска НАТО проводят морские учения у границ Калининградской области.

Польша и войска НАТО проводят морские учения у границ Калининградской области.

Нелегальные мигранты, выловленные береговой охраной Мальты у морских границ островного государства.

Нелегальные мигранты, выловленные береговой охраной Мальты у морских границ островного государства.