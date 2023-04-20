Картинки дня: 19 апреля 2023 года, среда

Последствия перестрелки на молодежной вечеринке в американском штате Алабама.
Американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович в помещении Мосгорсуда.
Ковер из весенних цветов в одном из лесов Бельгии.
В индийском городе Мумбай открылся первый в Индии официальный магазин компании Apple.
В американском штате Теннесси на слушания по вопросам ограничения оборота оружия принесли символический гроб в память о жертвах школьных расстрелов.
Во Франции не утихают погромы протеста против пенсионной реформы правительства Макрона.
Польша и войска НАТО проводят морские учения у границ Калининградской области.
Нелегальные мигранты, выловленные береговой охраной Мальты у морских границ островного государства.