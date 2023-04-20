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20 апреля 2023 6:00

Картинки дня: 20 апреля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Танцоры Большого театра в Москве во время репетиции новой постановки.

Танцоры Большого театра в Москве во время репетиции новой постановки.

Президент России Владимир Путин общается по видеосвязи с членами кабинета министров РФ.

Президент России Владимир Путин общается по видеосвязи с членами кабинета министров РФ.

Футбольный матч любительских команд в священный месяц Рамадан в Каире, Египет.

Футбольный матч любительских команд в священный месяц Рамадан в Каире, Египет.

Армейские подразделения на параде в Бразилии.

Армейские подразделения на параде в Бразилии.

В Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину Восстания Варшавского гетто.

В Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину Восстания Варшавского гетто.

Ученные исследуют ледник на севере Норвегии, который тает с рекордными темпами из-за глобального потепления.

Ученные исследуют ледник на севере Норвегии, который тает с рекордными темпами из-за глобального потепления.

Онлайн-продажи автомобилей на автосалоне в китайском Шанхае.

Онлайн-продажи автомобилей на автосалоне в китайском Шанхае.

Глава совета директоров Apple Тим Кук реагирует на классическую модель Macintosh в руках у гостей открытия магазина компании в Мумбаи, Индия.

Глава совета директоров Apple Тим Кук реагирует на классическую модель Macintosh в руках у гостей открытия магазина компании в Мумбаи, Индия.