Картинки дня: 20 апреля 2023 года, четверг

Танцоры Большого театра в Москве во время репетиции новой постановки.
Президент России Владимир Путин общается по видеосвязи с членами кабинета министров РФ.
Футбольный матч любительских команд в священный месяц Рамадан в Каире, Египет.
Армейские подразделения на параде в Бразилии.
В Варшаве прошли памятные мероприятия в годовщину Восстания Варшавского гетто.
Ученные исследуют ледник на севере Норвегии, который тает с рекордными темпами из-за глобального потепления.
Онлайн-продажи автомобилей на автосалоне в китайском Шанхае.
Глава совета директоров Apple Тим Кук реагирует на классическую модель Macintosh в руках у гостей открытия магазина компании в Мумбаи, Индия.