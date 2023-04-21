Картинки дня: 21 апреля 2023 года, пятница

Активист экологического движения "Последнее поколение" после задержания у Колизея в Риме.
Ракета-носитель с кораблём "Старшип" компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча чеканит мяч во время предвыборного мероприятия.
Польский пенсионер Петр Дудек регулярно катается на виндсерфинге, несмотря на солидный возраст в 88 лет.
Весенняя мойка памятника Владимиру Ленину в Петербурге.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в столицу Украины для переговоров с Зеленским.
Жители Бангладеш покидают крупные города, чтобы встретить с родными мусульманский праздник окончания месяца Рамадан.