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21 апреля 2023 5:45

Картинки дня: 21 апреля 2023 года, пятница

REUTERS
REUTERS
Активист экологического движения "Последнее поколение" после задержания у Колизея в Риме.

Активист экологического движения "Последнее поколение" после задержания у Колизея в Риме.

Ракета-носитель с кораблём "Старшип" компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска.

Ракета-носитель с кораблём "Старшип" компании SpaceX взорвалась через 4 минуты после запуска.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча чеканит мяч во время предвыборного мероприятия.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча чеканит мяч во время предвыборного мероприятия.

Польский пенсионер Петр Дудек регулярно катается на виндсерфинге, несмотря на солидный возраст в 88 лет.

Польский пенсионер Петр Дудек регулярно катается на виндсерфинге, несмотря на солидный возраст в 88 лет.

Весенняя мойка памятника Владимиру Ленину в Петербурге.

Весенняя мойка памятника Владимиру Ленину в Петербурге.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в столицу Украины для переговоров с Зеленским.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в столицу Украины для переговоров с Зеленским.

Жители Бангладеш покидают крупные города, чтобы встретить с родными мусульманский праздник окончания месяца Рамадан.

Жители Бангладеш покидают крупные города, чтобы встретить с родными мусульманский праздник окончания месяца Рамадан.