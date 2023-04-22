Меню
Россия
Видео
Фото
Спецоперация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Меню
Россия
Видео
Фото
Спецоперация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+6°
Сегодня:
Новости
Пасха
Игры
Военкоры
Конкурс журналистов
Украина: сводка
Афиша
Происшествия
Наше кино
Отдых в России
Еще
21 апреля 2023 6:47
В Москве на площадках фестиваля «Пасхальный дар»
на Цветном бульваре стартовал проект «Четвероногий друг», в рамках которого можно помочь благотворительным фондам, проконсультироваться со специалистами и сводить питомца к грумеру.
Иван МАКЕЕВ
Поделиться
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Показать еще