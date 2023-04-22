21 апреля 2023 6:58

Бункер Иосифа Сталина на ближней даче в Кунцево

Ближняя дача являлась местом постоянного проживания И. В. Сталина. По официальным источникам в кунцевской резиденции проводились переговоры и принимались решения, определившие направление мировой истории. Здесь же и было построено бомбоубежище, способное выдержать удар фугасной авиабомбы в 2 тонны. С 1955 по 2019 год в бомбоубежище размещались подразделения гражданской обороны. В настоящее время на этом объекте расположена экспозиция Центрального музея МЧС России «История гражданской обороны».