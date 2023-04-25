Картинки дня: 25 апреля 2023 года, вторник

Подготовка Королевской конной артиллерии к коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне
Детеныш редкого рыжеголового грифа родился в зоопарке в Тайланде
Акции протестов экоактивистов продолжаются в Лондоне
Гроза над албанской столицей Тираной
Цветение вишни в Англии
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Иерусалиме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в штаб-квартире ООН
В Москве на Тверской-Ямской улице после ребрендинга открылся первый Rostic's на месте бывшего KFC