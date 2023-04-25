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25 апреля 2023 9:24

Картинки дня: 25 апреля 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Подготовка Королевской конной артиллерии к коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне

Подготовка Королевской конной артиллерии к коронации короля Великобритании Карла III в Лондоне

Детеныш редкого рыжеголового грифа родился в зоопарке в Тайланде

Детеныш редкого рыжеголового грифа родился в зоопарке в Тайланде

Акции протестов экоактивистов продолжаются в Лондоне

Акции протестов экоактивистов продолжаются в Лондоне

Гроза над албанской столицей Тираной

Гроза над албанской столицей Тираной

Цветение вишни в Англии

Цветение вишни в Англии

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Иерусалиме

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Иерусалиме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в штаб-квартире ООН

В Москве на Тверской-Ямской улице после ребрендинга открылся первый Rostic's на месте бывшего KFC

В Москве на Тверской-Ямской улице после ребрендинга открылся первый Rostic's на месте бывшего KFC