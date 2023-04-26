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26 апреля 2023 10:03

Картинки дня: 26 апреля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Павлин красуется в парке в Лондоне

Павлин красуется в парке в Лондоне

Флагманский ресторан сети Rostic's открыли в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской

Флагманский ресторан сети Rostic's открыли в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской

В рамках форума «Знание» зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообщался с молодежью

В рамках форума «Знание» зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообщался с молодежью

Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

Попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной

Попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили очередной плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили очередной плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Компания Mattel выпустила Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel выпустила Барби с синдромом Дауна

День памяти павших в войнах и жертв террора отмечают в Израиле

День памяти павших в войнах и жертв террора отмечают в Израиле