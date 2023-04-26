Картинки дня: 26 апреля 2023 года, среда

Павлин красуется в парке в Лондоне
Флагманский ресторан сети Rostic's открыли в Москве на месте KFC на Тверской-Ямской
В рамках форума «Знание» зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообщался с молодежью
Репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге
Попытку посадки японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной
Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили очередной плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей
Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года
Компания Mattel выпустила Барби с синдромом Дауна
День памяти павших в войнах и жертв террора отмечают в Израиле