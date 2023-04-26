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26 апреля 2023 18:39

Просветительский марафон "Знание. Первые" в столичном ЦВЗ "Манеж"

Марафон проходит с 24 по 26 апреля в Москве, Екатеринбурге и Архангельске.
Иван МАКЕЕВ