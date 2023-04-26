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Общество
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Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
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26 апреля 2023 18:39
Просветительский марафон "Знание.
Первые" в столичном ЦВЗ "Манеж"
Марафон проходит с 24 по 26 апреля в Москве, Екатеринбурге и Архангельске.
Иван МАКЕЕВ
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