Картинки дня: 27 апреля 2023 года, среда

Пересохшее водохранилище Сьерра-Бойера в Алькарасехосе (Испания).
Самолет Королевских ВВС Великобритании эвакуирует мирных граждан из Судана на Кипр.
В материковой Португалии аномальная жара стоит уже десять дней. Люди охлаждаются у воды на пляже Тамариз в Эшториле.
В селе Чернево Львовской области демонтируют монумент советским солдатам.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне случайно показал публике «шпаргалку», в которой были указаны вопросы от журналистов ему.
В Германии проходит забастовка водителей грузовиков, большинство водителей – выходцы из Польши и Узбекистана.
Восковую фигуру королевы-консорта Великобритании Камиллы устанавливают рядом с восковым изображением британского короля Чарльза в Музее Мадам Тюссо в Лондоне.
«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал» в ключевой битве за титул чемпиона со счетом 3:1.
Недалеко от города Лима в Перу найдено погребение и мумия трехлетнего ребенка, возраст которой около 1000 лет.