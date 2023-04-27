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27 апреля 2023 13:58

Картинки дня: 27 апреля 2023 года, среда

REUTERS
REUTERS
Пересохшее водохранилище Сьерра-Бойера в Алькарасехосе (Испания).

Пересохшее водохранилище Сьерра-Бойера в Алькарасехосе (Испания).

Самолет Королевских ВВС Великобритании эвакуирует мирных граждан из Судана на Кипр.

Самолет Королевских ВВС Великобритании эвакуирует мирных граждан из Судана на Кипр.

В материковой Португалии аномальная жара стоит уже десять дней. Люди охлаждаются у воды на пляже Тамариз в Эшториле.

В материковой Португалии аномальная жара стоит уже десять дней. Люди охлаждаются у воды на пляже Тамариз в Эшториле.

В селе Чернево Львовской области демонтируют монумент советским солдатам.

В селе Чернево Львовской области демонтируют монумент советским солдатам.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне случайно показал публике «шпаргалку», в которой были указаны вопросы от журналистов ему.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Вашингтоне случайно показал публике «шпаргалку», в которой были указаны вопросы от журналистов ему.

В Германии проходит забастовка водителей грузовиков, большинство водителей – выходцы из Польши и Узбекистана.

В Германии проходит забастовка водителей грузовиков, большинство водителей – выходцы из Польши и Узбекистана.

Восковую фигуру королевы-консорта Великобритании Камиллы устанавливают рядом с восковым изображением британского короля Чарльза в Музее Мадам Тюссо в Лондоне.

Восковую фигуру королевы-консорта Великобритании Камиллы устанавливают рядом с восковым изображением британского короля Чарльза в Музее Мадам Тюссо в Лондоне.

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал» в ключевой битве за титул чемпиона со счетом 3:1.

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Арсенал» в ключевой битве за титул чемпиона со счетом 3:1.

Недалеко от города Лима в Перу найдено погребение и мумия трехлетнего ребенка, возраст которой около 1000 лет.

Недалеко от города Лима в Перу найдено погребение и мумия трехлетнего ребенка, возраст которой около 1000 лет.