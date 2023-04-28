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28 апреля 2023 9:27

Картинки дня: 28 апреля 2023 года, четверг

REUTERS
REUTERS
Пэрис Хилтон выступила с обращением к Конгрессу США о принятии закона о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях

Пэрис Хилтон выступила с обращением к Конгрессу США о принятии закона о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях

Северное сияние над Гренландией

Северное сияние над Гренландией

В Испанию пришла африканская жара - там рекордные для апреля 38,7°

В Испанию пришла африканская жара - там рекордные для апреля 38,7°

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир

Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир

Президент Владимир Путин во время посещения индустриального парка "Руднево"

Президент Владимир Путин во время посещения индустриального парка "Руднево"

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили графство Мертир-Тидвил

Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили графство Мертир-Тидвил

Подготовка к визиту Папы Римского Франциска в Будапеште

Подготовка к визиту Папы Римского Франциска в Будапеште

Актриса Аня Тейлор-Джой на открытии флагманского магазина Tiffany & Co

Актриса Аня Тейлор-Джой на открытии флагманского магазина Tiffany & Co

В Нью-Дели прошло совещание министров обороны государств - членов ШОС

В Нью-Дели прошло совещание министров обороны государств - членов ШОС