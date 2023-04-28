Картинки дня: 28 апреля 2023 года, четверг

Пэрис Хилтон выступила с обращением к Конгрессу США о принятии закона о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях
Северное сияние над Гренландией
В Испанию пришла африканская жара - там рекордные для апреля 38,7°
Экс-президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Нью-Хэмпшир
Президент Владимир Путин во время посещения индустриального парка "Руднево"
Принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин посетили графство Мертир-Тидвил
Подготовка к визиту Папы Римского Франциска в Будапеште
Актриса Аня Тейлор-Джой на открытии флагманского магазина Tiffany & Co
В Нью-Дели прошло совещание министров обороны государств - членов ШОС