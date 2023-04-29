Картинки дня: 29 апреля 2023 года, суббота

Baku City Circuit, Гран-при Азербайджана
Инсталляция «Плавающая Земля» Люка Джеррама в рамках подготовки к Евровидению-2023 в Ливерпуле
Зрители наблюдают из своих домов за бесплатным концертом испанской певицы Розалии на центральной площади Мехико
В Праге прошел «Конвой свободы» - автопробег в честь годовщины освобождения Чехословакии от немцев в мае 1945
Мигранты спят возле церкви в центре города Эль-Пасо, штат Техас, США, так как места в приютах закончились
Папа Франциск в церкви Святой Елизаветы Венгерской в Будапеште во время своего апостольского путешествия в Будапеште, Венгрия
В Неаполе болельщик украсил свой балкон перед матчем итальянской Серии А «Наполи» - «Салернитана»
Жители Асунсьона, Парагвай играют в шашки на улице
Рабочая встреча премьер-министр Великобритании Риши Сунак с коллегой из Италии Джорджией Мелони на Даунинг-стрит в Лондоне