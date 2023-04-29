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29 апреля 2023 20:11

Картинки дня: 29 апреля 2023 года, суббота

REUTERS
REUTERS
Baku City Circuit, Гран-при Азербайджана

Baku City Circuit, Гран-при Азербайджана

Инсталляция «Плавающая Земля» Люка Джеррама в рамках подготовки к Евровидению-2023 в Ливерпуле

Инсталляция «Плавающая Земля» Люка Джеррама в рамках подготовки к Евровидению-2023 в Ливерпуле

Зрители наблюдают из своих домов за бесплатным концертом испанской певицы Розалии на центральной площади Мехико

Зрители наблюдают из своих домов за бесплатным концертом испанской певицы Розалии на центральной площади Мехико

В Праге прошел «Конвой свободы» - автопробег в честь годовщины освобождения Чехословакии от немцев в мае 1945

В Праге прошел «Конвой свободы» - автопробег в честь годовщины освобождения Чехословакии от немцев в мае 1945

Мигранты спят возле церкви в центре города Эль-Пасо, штат Техас, США, так как места в приютах закончились

Мигранты спят возле церкви в центре города Эль-Пасо, штат Техас, США, так как места в приютах закончились

Папа Франциск в церкви Святой Елизаветы Венгерской в Будапеште во время своего апостольского путешествия в Будапеште, Венгрия

Папа Франциск в церкви Святой Елизаветы Венгерской в Будапеште во время своего апостольского путешествия в Будапеште, Венгрия

В Неаполе болельщик украсил свой балкон перед матчем итальянской Серии А «Наполи» - «Салернитана»

В Неаполе болельщик украсил свой балкон перед матчем итальянской Серии А «Наполи» - «Салернитана»

Жители Асунсьона, Парагвай играют в шашки на улице

Жители Асунсьона, Парагвай играют в шашки на улице

Рабочая встреча премьер-министр Великобритании Риши Сунак с коллегой из Италии Джорджией Мелони на Даунинг-стрит в Лондоне

Рабочая встреча премьер-министр Великобритании Риши Сунак с коллегой из Италии Джорджией Мелони на Даунинг-стрит в Лондоне