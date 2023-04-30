Картинки дня: 30 апреля 2023 года, воскресенье

Мигранты без документов ждут на чилийско-перуанской границе в Арике
Президент Турции Тайип Эрдоган во время предвыборног митинга в Анкаре
«Питтсбург Пайрэтс» - «Вашингтон Нэшнлз». По бейсбольной традиции, отбившего победный удар игрока поливают водой
Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия
В Баку продолжается Гран-при Азербайджана
Полузащитник «Шальке-04» Родриго Залазар празднует победу над «Вердером» с юным фанатом
Рыбаки возвращаются на берег реки Парагвай в Асунсьоне
Чемпионат шести наций по регби среди женщин, Англия - Франция
Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия