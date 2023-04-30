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30 апреля 2023 20:13

Картинки дня: 30 апреля 2023 года, воскресенье

REUTERS
REUTERS
Мигранты без документов ждут на чилийско-перуанской границе в Арике

Мигранты без документов ждут на чилийско-перуанской границе в Арике

Президент Турции Тайип Эрдоган во время предвыборног митинга в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган во время предвыборног митинга в Анкаре

«Питтсбург Пайрэтс» - «Вашингтон Нэшнлз». По бейсбольной традиции, отбившего победный удар игрока поливают водой

«Питтсбург Пайрэтс» - «Вашингтон Нэшнлз». По бейсбольной традиции, отбившего победный удар игрока поливают водой

Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия

Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия

В Баку продолжается Гран-при Азербайджана

В Баку продолжается Гран-при Азербайджана

Полузащитник «Шальке-04» Родриго Залазар празднует победу над «Вердером» с юным фанатом

Полузащитник «Шальке-04» Родриго Залазар празднует победу над «Вердером» с юным фанатом

Рыбаки возвращаются на берег реки Парагвай в Асунсьоне

Рыбаки возвращаются на берег реки Парагвай в Асунсьоне

Чемпионат шести наций по регби среди женщин, Англия - Франция

Чемпионат шести наций по регби среди женщин, Англия - Франция

Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия

Поединок между The Ship Inn Cricket Club (единственный паб в Великобритании, где есть команда по крикету) и клубом Old Seagullians в Эли, Шотландия