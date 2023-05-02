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2 мая 2023 5:54

Картинки дня: 2 мая 2023 года, вторник

REUTERS
REUTERS
Стамбульский полицейский пытается прикрыть камеру во время задержания участника первомайского шествия.

Стамбульский полицейский пытается прикрыть камеру во время задержания участника первомайского шествия.

В Нью-Йорке готовится к открытию выставка памяти кутюрье Карла Лагерфельда.

В Нью-Йорке готовится к открытию выставка памяти кутюрье Карла Лагерфельда.

Первомай в Париже обернулся стычками протестующих против пенсионной реформы с полицией.

Первомай в Париже обернулся стычками протестующих против пенсионной реформы с полицией.

Японцы готовятся встретить "День ребенка", украшая парки фигурками бумажных карпов.

Японцы готовятся встретить "День ребенка", украшая парки фигурками бумажных карпов.

Работник фабрики по производству кирпичей выкладывает очередной ряд продукции, Пакистан.

Работник фабрики по производству кирпичей выкладывает очередной ряд продукции, Пакистан.

Эвакуация иностранцев из Судана, в котором разгорается гражданская война.

Эвакуация иностранцев из Судана, в котором разгорается гражданская война.

Праздничный первомайский концерт в Омске.

Праздничный первомайский концерт в Омске.

Лозунг "Остановите войну против России!" на первомайском шествии в Германии.

Лозунг "Остановите войну против России!" на первомайском шествии в Германии.