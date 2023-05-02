Картинки дня: 2 мая 2023 года, вторник

Стамбульский полицейский пытается прикрыть камеру во время задержания участника первомайского шествия.
В Нью-Йорке готовится к открытию выставка памяти кутюрье Карла Лагерфельда.
Первомай в Париже обернулся стычками протестующих против пенсионной реформы с полицией.
Японцы готовятся встретить "День ребенка", украшая парки фигурками бумажных карпов.
Работник фабрики по производству кирпичей выкладывает очередной ряд продукции, Пакистан.
Эвакуация иностранцев из Судана, в котором разгорается гражданская война.
Праздничный первомайский концерт в Омске.
Лозунг "Остановите войну против России!" на первомайском шествии в Германии.