Картинки дня: 3 мая 2023 года, cреда

Фанат держит в руках пиротехнику во время финала Кубка Польши по футболу.
Израильские солдаты ведут огонь по палестинцам в Хеброне.
Десятки лодок у берегов города Газа в Палестине.
Певец Эд Ширан перед началом судебного заседания по делу о нарушении авторских прав в Нью-Йорке.
Протестующие таксисты заблокировали крупнейшие магистрали Бейрута.
Владимир Путин и губернатор Петербурга Сергей Беглов в режиме видеоконференции приняли участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе.
Дайверы очищают дно Адриатики перед новым туристическим сезоном в Хорватии.
Британцы готовятся к предстоящей коронации короля Карла III.